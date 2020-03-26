От коронавируса по всему миру погибло уже более 20 тысяч человек

По состоянию на 02:30 по московскому времени четверга число жертв коронавируса в мире достигло 20 тыс. 81, поправились более 102 тыс. В общей сложности насчитывалось 430 тыс. 870 человек, инфицированных COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету South China Morning Post.

Как уточняет издание, Италия по-прежнему продолжает лидировать по числу заболевших и летальных исходов в Европе: к вечеру среды там было зафиксировано 7,5 тыс. смертей жертв коронавируса, при этом всего зарегистрировано 74,386 тыс. больных. На втором месте Испания, где накануне насчитывалось 47,610 тыс. больных (скончались 3,434 тыс.), затем следуют Германия — 31,554 тыс. (149) и Франция — 22,3 тыс. (1,1 тыс.). В Швейцарии накануне вечером насчитывалось 8,836 тыс. зараженных (86), в Великобритании — 8,077 тыс. (422), Нидерландах — 6,412 тыс. (356), Австрии — 5,282 тыс. (30), Бельгии — 3,743 тыс. (88), Норвегии — 2,566 тыс. (10), Португалии — 2,362 тыс. (33), Швеции — 2,272 тыс. (36), Дании — 1,715 тыс. (32), Турции — 1,529 тыс. (37), Чехии — 1,497 (3), Ирландии — 1,329 тыс. (7), Люксембурге — 1,099 тыс. (8).

В США зафиксировано 53,005 тыс. инфицированных, 711 смертных случаев. В Бразилии коронавирус выявлен у 2,201 тыс. человек, скончались 46, в Канаде — у 1,959 тыс. человек, 20 случаев смерти, Эквадоре — 1,049 тыс. (27).

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3,281 тыс. человек, зарегистрировано 81,218 тыс. случаев заболевания. В Иране число жертв достигло 2,077 тыс. при 27,017 тыс. заразившихся. В Южной Корее на вечер среды зарегистрированы 126 случаев смерти в результате вызываемого вирусом заболевания, общее число заболевших в стране достигло 9,137 тыс.

На территории Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера, инфицировано 1,983 тыс. (скончались 55), в Израиле — 1,930 тыс. (три), Малайзии — 1,796 тыс. (18), Пакистане — 1 тыс. (семь). В Австралии выявлено 2,423 тыс. заболевших, зарегистрировано восемь смертей.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира, в том числе в России, где накануне в списке зараженных числились 658 человек (3).