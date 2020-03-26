Польша сообщила о превышении тысячного барьера инфицированных коронавирусом

Минздрав Польши сообщил о 74 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество инфицированных в стране превысило тысячный барьер и по состоянию на вечер среды составило 1031, информирует «Польское радио».
Также стало известно о 14-й жертве коронавируса, которой стал 80-летний пациент больницы в Скаржиско-Каменне, что в Свентокшиском воеводстве. У умершего были сопутствующие заболевания.
В общей сложности только за последние сутки в Польше был зарегистрирован 131 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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