В Москве на неделю закрывают все рестораны, крупные ТЦ, парикмахерские и парки

В Москве на неделю закрывают все рестораны, крупные ТЦ, парикмахерские и парки
Виталий Невар / Новый Калининград
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С 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты все рестораны, крупные ТЦ, парикмахерские и парки. Такие ограничения вводятся указом мэра столицы Сергея Собянина в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

«Семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность»,— говорится в обращении Собянина.

Таким образом, с 28 марта по 5 апреля в Москве приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общепита. Исключение — обслуживание на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд. Кроме того, прекращается розничная торговля, за исключением аптек, а также реализации продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости. Также в профилактических целях закрываются ВДНХ, парк Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», парки «Зарядье» и «Сокольники», музей-усадьба «Кусково».

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