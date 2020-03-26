За сутки в России зафиксировали 182 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 182 случая заражения новым коронавирусом. Как сообщает Роспотребнадзор, заболевшие выявлены в 18 регионах:



1. Москва — 136

2. Свердловская область — 7

3. Санкт-Петербург — 5

4. Пермский край — 5

5. Республика Саха — 4

6. Ставропольский край — 3

7. Республика Татарстан — 3

8. Челябинская область — 3

9. Красноярский край — 3

10. Псковская область — 2

11. Самарская область — 2

12. Ханты-Мансийский АО — 2

13. Республика Бурятия — 2

14. Республика Хакасия — 1

15. Кемеровская область — 1

16. Новосибирская область — 1

17. Томская область — 1

18. Хабаровский край — 1

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах», — отметили в ведомстве.

Людей, с которыми контактировали заболевшие, поместят под медицинское наблюдение. Сейчас специалисты проводят их лабораторное обследование.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. 38 человек выздоровели.