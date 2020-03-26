За сутки в России зафиксировали 182 случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 182 случая заражения новым коронавирусом. Как сообщает Роспотребнадзор, заболевшие выявлены в 18 регионах:
1. Москва — 136
2. Свердловская область — 7
3. Санкт-Петербург — 5
4. Пермский край — 5
5. Республика Саха — 4
6. Ставропольский край — 3
7. Республика Татарстан — 3
8. Челябинская область — 3
9. Красноярский край — 3
10. Псковская область — 2
11. Самарская область — 2
12. Ханты-Мансийский АО — 2
13. Республика Бурятия — 2
14. Республика Хакасия — 1
15. Кемеровская область — 1
16. Новосибирская область — 1
17. Томская область — 1
18. Хабаровский край — 1
«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах», — отметили в ведомстве.
Людей, с которыми контактировали заболевшие, поместят под медицинское наблюдение. Сейчас специалисты проводят их лабораторное обследование.
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах. 38 человек выздоровели.
Комментарии к событию