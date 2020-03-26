У военных НАТО в Литве нашли коронавирус

В Литве у военнослужащих батальона НАТО обнаружили коронавирус. Об этом в четверг, 26 марта, пишет Delfi.

«В данный момент в целом 20 случаев», — цитируют СМИ капитана Эверт-Ян Даниэлса. Он не уточнил гражданство заболевших. Офицер уточнил лишь, что двое голландских военных ранее были доставлены в Нидерланды.

Чтобы остановить распространение вируса, учения ведутся только внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями ограничены.

По данным СМИ, речь идет о батальоне передового базирования НАТО, который был дислоцирован в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Батальоном в Литве командует Германия.