В России зарегистрировали две смерти от коронавируса

Федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции заявил о первых двух смертельных случаях от COVID-19 в России, сообщает в четверг, 26 марта, «Интерфакс».





При этом отмечается, что за сутки в стране выздоровели и были выписаны 9 человек: один — в Москве, 5 — в Подмосковье и 3 — в Санкт-Петербурге.

Накануне вечером сообщалось о смерти двух пожилых пациентов в Москве, у которых была пневмония и положительный тест на COVID-19. Пациентам было 73 года и 88 лет.