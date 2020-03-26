Не повод для пикников: калининградцев просят оставаться дома в неделю выходных

В предстоящие выходные жителям Калининграда и области лучше остаться дома и ограничить число контактов. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

«Предстоящие выходные — это не повод собираться большими шумными компаниями, устраивать пикники и другие развлекательные мероприятия вроде походов на шоппинг или поездок за развлечениями», — уточнил Лысков.

Он порекомендовал калининградцам оставаться дома в выходную неделю и заботиться о здоровье.

«Предстоящую неделю лучше побыть дома и сократить количество контактов до необходимого минимума. Здоровье человека — в том числе и его забота, поэтому важно, чтобы люди проявляли бдительность. Число зараженных в Калининградской области не растет, но это не значит, что можно расслабиться и пустить все на самотек», — заявил Дмитрий Лысков.