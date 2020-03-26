ГИБДД сокращает количество людей, одновременно сдающих экзамен на права

Госавтоинспекция приняла решение временно сократить число кандидатов, одновременно сдающих экзамен на получение водительских прав, из-за распространения коронавируса. Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.
«Во взаимодействии с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кандидатов в водители транспортных средств (автошколами), будет сокращено количество одновременно сдающих кандидатов в водители в составе учебных групп. Для этого графики проведения экзаменов на право управления транспортными средствами будут откорректированы», — следует из сообщения.
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