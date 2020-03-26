В правительстве региона не определились, будут ли закрывать торговые центры

Решение по поводу закрытия общественных мест в Калининграде пока не принято. Этот вопрос обсудят на ближайшем заседании штаба в субботу, сообщает пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

Отмечается, что ситуация в Калининграде на текущий момент не настолько тяжелая, как в Москве, «в силу и меньшей численности, и меньшей скученности населения, и гораздо меньшим транзитным трафиком».

С 28 марта по 5 апреля в Москве будут закрыты все рестораны, крупные ТЦ, парикмахерские и парки. Такие ограничения вводятся указом мэра столицы Сергея Собянина. Кроме того, в Калининградской области с 18 марта введен запрет на все массовые мероприятия с любой численностью участников.