Калининградские католики и Армянская церковь вместе помолятся о прекращении пандемии

Калининградские католики и Армянская церковь вместе помолятся о прекращении пандемии
Приход Св. Адальберта. Виталий Невар / Новый Калининград
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Католический приход Святого Адальберта и приход Армянской апостольской церкви проведут совместную молитву о прекращении пандемии коронавируса. Они призывают присоединиться и местных лидеров прочих конфессий. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 26 марта, сообщили настоятели приходов отец Ежи Стецкевич и отец Тер Торос Эсаян.

Приходы разослали приглашение на совместную молитву представителям других конфессий. «Мы рассчитываем, что в нашем городе впервые состоится совместная молитва многих христианских конфессий и религий, — отмечает отец Ежи Стецкевич. — Мы не приглашаем людей чтобы не создавать большое собрание».

Молитва состоится в воскресенье, 29 марта, у церкви Святого Адальберта в Калининграде по адресу ул. А. Невского, 78в, в 13.00. «Независимо от погоды молитва будет проходить не в церкви, а на воздухе. Это будет безопасно и в соответствии с действующими в настоящее время требованиями сохранения расстояния. Мы предлагаем каждому религиозному лидеру публично произносить слова своей молитвы. Цель молитвы — попросить Господа об остановки распространения коронавируса среди нас и в мире. Это может быть спонтанная молитва, это может быть текст из Священного Писания, это может быть пение религиозных песнопений», — говорится в сообщении организаторов.

Тяжелые времена — не время для разногласий, подчеркнули представители приходов. «В нынешнее, такое трудное время нужен молитвенный штурм. Существует необходимость включения в молитву очень многих людей. Мы должны молиться о чуде недопущения развития пандемии. Мы должны молиться за тех, кто уже заболел, и за тех, кто оказывает помощь больным. Пришло время, чтобы молитва к Богу истекала из тысяч сердец. Молитвы нужны почти всем людям. Бог любит, когда люди в согласии и мирно вместе молятся. Настало время, когда современные верующие и ищущие веры люди смогут изгнать гнев и гордыню из своих сердец и объединить их в едином молении к Богу. Мы все равные дети Бога, Он одинаково любит нас и одинаково относится к нам. Бог нас не разделяет. Бог принимает каждую молитву, исходящую из абсолютно каждого сердца», — отмечается в послании.

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