В Калининграде посетителям МФЦ начали измерять температуру и ограничивать доступ

Посетителям многофункционального центра на площади Победы в Калининграде начали измерять температуру и ограничивать доступ. Такие меры приняты для профилактики в связи с распространением коронавируса, сообщается на странице городской администрации в соцсети Facebook.

«Единовременно в помещении могут находиться не более 100 человек. Остальных просим ждать на улице», — говорится в публикации.

Как отметили в мэрии, в часы пик, с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00, время ожидания на улице составляет в среднем пять-семь минут. Посетителей просят учитывать эту информацию.

В администрации также рекомендуют по возможности отложить посещение МФЦ до 6 апреля или воспользоваться онлайн-сервисами: сайтом МФЦ, электронной приёмной и порталом госуслуг.