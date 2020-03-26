Горсовет решил сделать перерыв в заседаниях на 2,5 месяца из-за коронавируса

Городской Совет депутатов Калининграда намерен провести в пятницу, 27 марта, внеочередное заседание. Об этом стало известно на заседании комиссии горсовета по социальной политике в четверг, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Заседание горсовета должно было состояться в предстоящую среду, 1 апреля. Причиной переноса на более ранний срок стал указ президента РФ Владимира Путина, подписанный накануне. «Разницы в этих трех днях практически никакой нет, я смогу дать работникам возможность воспользоваться выходной неделей, [а горсовет сможет] принять все решения не в среду, а завтра. Я думаю, что это будет логично и разумно», — пояснил глава Совета Андрей Кропоткин.

На заседании комиссии он заявил, что следующее за внеочередным заседание Совета депутатов назначается на 17 июня, причиной длительного перерыва является сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции.