Правительство планирует дать бизнесменам кредиты под 0% для выплаты зарплат

Правительство планирует дать бизнесменам кредиты под 0% для выплаты зарплат
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Правительстве РФ прорабатывают вопрос о выдаче работодателям кредитов, которые пойдут на выплату зарплат. Уже со следующей недели мера поддержки может заработать через Сбербанк и ВТБ в пилотном режиме. Услуга будет доступная для представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за пандемии, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«И вторая схема, которая очень востребована, мы сейчас форсированно работаем. И я хочу ее запустить со следующей недели буквально, по крайней мере, в пилотном режиме начать ее быстро раскручивать со Сбербанком и ВТБ. Это неотложные кредиты на выплату заработной платы с субсидированием процентных ставок, в предельном случае — до нуля, и с высоким гарантийным покрытием»,— сказал Белоусов на встрече бизнесменов с президентом Владимиром Путиным.

Вице-премьер уточнил, что эта возможность касается тех отраслей, которые сильнее прочих пострадали из-за ситуации с коронавирусом.

В Правительстве также запустят другую кредитную схему, предполагающую реструктуризацию или отсрочку уплаты кредита на полгода с делением процентных платежей на три части.

«Две части платит не малый бизнес, а государство и сами банки, одна треть процентной ставки уплачивается малым бизнесом, но с выбором: либо платится, либо, если потока нет совсем, с правом капитализации процентов с добавлением к телу долга. То есть через шесть месяцев, с отсрочкой на шесть месяцев»,— пояснил Белоусов.


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