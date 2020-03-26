Приставы отказались от личного приема. Россияне не могут снять аресты со счетов

Приставы отказались от личного приема. Россияне не могут снять аресты со счетов
Виталий Невар / Новый Калининград
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Федеральная служба судебных приставов перестала вести личный прием граждан из-за мер безопасности в связи с пандемией коронавируса. Как пишет «Коммерсант», теперь россияне не могут снять арест со своих счетов.

В издании поясняют, что для того, чтобы снять арест со счета после погашения долга необходимо составить у судебного пристава письменное заявление. Также граждане не могут предоставить в ФСПП документы об отмене судебных приказов, поэтому деньги в счет долга с них все равно будут списывать.

По данным «Коммерсанта», у отделений ФСПП в Москве собираются недовольные граждане, которые требуют начать личный прием. К одному из столичных отделений из-за этого вызывали полицию.

В пресс-службе ФПСС гражданам предлагают позвонить по официальным телефонам, а также направить корреспонденцию через специально установленные в структурных подразделениях ведомства переносные ящики. 

В Калининграде в декабре 2019 года граждан, желающих попасть на личный прием к судебным приставам в ОСП Московского района было так много, что на улице у отдела выстроилась очередь из посетителей. Тогда калининградцы рассчитывали до наступления продолжительных новогодних каникул снять арест со счетов или запрет на выезд за границу из-за долгов.  



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