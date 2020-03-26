УМВД: в интернете появился фейк о «бригадах медиков», которые грабят квартиры

В УМВД Калининградской области предупреждают о фейках, связанных с информацией о пандемии коронавируса, которые распространяются в интернете. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает пресс-служба ведомства.



Так, накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в регионе якобы действую грабители, представляющиеся медработниками. «Внимание! По квартирам ходит „бригада медиков“ говорят — санобработка от вируса и т.п. Дальше — слезоточивый газ и чистят квартиры. Информацию дали на оперативке в школе милиции. Предупредите коллег и близких», — цитируют в пресс-службе сообщение из соцсетей.

В УМВД уверяют, что данные сведения не соответствуют действительности и являются фейковыми. Также в полиции приводят в пример еще одно сообщение, появляющееся в «родительских» чатах в мессенджерах: «С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий». Как ранее писал «Новый Калининград», достоверность этой информации уже опровергли в региональном правительстве.

В полиции напоминают, что за распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации предусматривается ответственность согласно п.9 ст. 13.15 КоАП РФ — это влечет наложение штрафа от 30 до 100 тысяч рублей.

«УМВД России по Калининградской области призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации», — заключили в ведомстве.