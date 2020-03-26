Калининградцев пугают штрафами за пребывание детей в общественных местах. Это фейк

Калининградцев пугают штрафами за пребывание детей в общественных местах. Это фейк
Виталий Невар / Новый Калининград
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В четверг, 26 марта, калининградский сегмент интернета обсуждает сообщения о назначении штрафов за пребывание детей в общественных местах в определенное время. В региональном правительстве информацию о введении комендантского часа для несовершеннолетних опровергают.

В «родительских» чатах образовательных учреждений региона в соцсетях и месенджерах  распространяется сообщение следующего содержания (авторские орфография и пунктуация сохранены):

«Уважаемые родители!!! С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули (УВД, МКДН, ДО, ОО) по торговым центрам с 11:00 часов до 21:00 часа, выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Посещение ограничено, контроль за родителями! Спасибо!

В целях безопасности с завтрашнего дня будут проводиться рейдовые мероприятия по школам! Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах родителей накажут штрафом! Поэтому разошлите эту информацию по родительским чатам очень срочно!!!».

В пресс-службе правительства Калининградской области назвали данную информацию «фейком». 

Как писал «Новый Калининград», недавно в соцсетях пошли слухи о запланированном распылении над Калининградской областью средств дезинфекции из-за распространения коронавируса. В региональном правительстве отметили, что эти сообщения не соответствуют действительности. Более того, фейковые сообщения о вертолетах, распыляющих лекарства, начали распространяться по многим российским регионам.

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