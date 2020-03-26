Администрация Калининграда переводит часть сотрудников на дистанционную работу

Администрация Калининграда переводит часть сотрудников на дистанционную работу
Виталий Невар / Новый Калининград
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Администрация Калининграда до утра пятницы должна определиться с сотрудниками, которым предстоит работать в предстоящую «выходную» неделю, объявленную президентом России Владимиром Путиным. Часть сотрудников при этом будут работать в дистанционном режиме. Об этом стало известно в четверг, 25 марта, на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Как отмечалось на совещании, сотрудники коммунальных предприятий, обеспечивающие функционирование систем городского жизнеобеспечения, во время «выходной» недели будут работать в обычном режиме. Как сообщил глава комитета городского хозяйства Александр Купцов, отменяются все собрания и плановые выезды. «[Будем выезжать] только по аварийным ситуациям», — сказал он.

На «удаленку» переводятся сотрудники старше 60 лет, беременные женщины, женщины с детьми до 14 лет и те, чей иммунитет понижен ввиду перенесенного недавно инфекционного заболевания, сообщил управляющий делами горадминистрации Сергей Воропаев. В зависимости от развития ситуации с коронавирусной инфекцией эти категории сотрудников будут работать в дистанционном режиме неопределенный срок.



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