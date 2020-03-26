Российская полиция приостановит личный прием граждан из-за коронавируса

В МВД России решили приостановить личный прием граждан. Такие меры связаны с распространением новой коронавирусной инфекции в мире, передает информационное агентство RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД России с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан», — отметили в заявлении.

Заявителям рекомендуют направлять свои обращения письменно по почте или в электронной форме.