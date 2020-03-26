Горвласти организуют помощь одиноким старикам и изолированным семьям с детьми

Горвласти организуют помощь одиноким старикам и изолированным семьям с детьми
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда организуют помощь одиноким старикам и другим — ранее не охваченным системой поддержки, но ставшим социально незащищенными в условиях пандемии коронавируса — горожанам. Об этом шла речь в четверг, 26 марта, во время оперативного совещания в мэрии, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Центр социального обслуживания населения начинает принимать заявки от одиноких и одиноко проживающих стариков, пожилых супружеских пар по тел. 65-55-17. Им будут покупать (за их счет) и доставлять продукты питания, медикаменты и товары первой необходимости. Аналогичную поддержку будут оказывать изолированным семьям с детьми — их заявки принимает Центр социальной помощи семье и детям по телефону 65-55-17. Также будут приниматься заявки ото всех, кто нуждается в такой же помощи волонтеров, сообщила замглавы комитета по социальной политике Наталья Горбунова. Это будет происходить в том числе во время объявленной в России нерабочей недели.


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