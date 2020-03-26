На Куршской косе вводят ограничения для туристических групп

На Куршской косе вводят ограничения для туристических групп
Виталий Невар / Новый Калининград
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На предстоящую неделю, объявленную нерабочей, на Куршской косе решили ввести ограничения по посещению для туристов. С 28 марта по 7 апреля нацпарк не смогут посещать группы свыше пяти человек.

«Соответствующее уведомление уже получили более сорока туристических фирм», — сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе нацпарка. Как пояснили в учреждении, такие меры приняты в целях защиты населения и борьбы с коронавирусом.

«Мы также убедительно просим наших гостей, приезжающих на Куршскую косу семьями на автомобилях, держать дистанцию один-два метра с другими людьми во время прогулки, на обзорные площадки подниматься по очереди», — сказал директор парка Анатолий Калина.

В пресс-службе напомнили, что в выходные дни автобусы, следующие по Куршской косе, не будут высаживать пассажиров на экологических тропах «Высота Эфа», «Танцующий лес», «Высота Мюллера», «Королевский бор» и по требованию.

Ранее Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими. Как пояснил президент, длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить скорость распространения коронавируса.

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