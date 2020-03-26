В Москве намерены проверять на коронавирус родственников больных пневмонией

Тестированием на коронавирус охватят родственников жителей Москвы, которых госпитализировали с подозрением на пневмонию. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



В прямом эфире программы на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) она заявила, что брать тест начнут с 27 марта. Сдать анализы смогут все родственники людей, которые направляются больницу с подозрением на пневмонию.

В настоящее время в обязательном порядке подлежат тестированию на коронавирус все жители Москвы старше 65 лет с признаками ОРВИ, хронические больные и госпитализированные с пневмонией.