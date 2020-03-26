В регионе на неделю закрывают детсады и другие образовательные учреждения

В регионе на неделю закрывают детсады и другие образовательные учреждения
Виталий Невар / Новый Калнинград
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В течение нерабочей недели будут закрыты практически все учебные заведения в Калининградской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такое решение принято губернатором Антоном Алихановым в четверг, 26 марта.

Указом Президента РФ дни с 30 марта по 3 апреля объявлены нерабочими. В связи с этим в школах Калининградской области на неделю продлеваются каникулы. На выходные также уходят детские сады, учреждения дополнительного, среднего профессионального образования и вузы.

Для дошкольников, чьи родители в этот период выйдут на работу, при необходимости будут созданы малокомплектные дежурные группы. Для этого министерство образования региона рекомендовало муниципальным органам управления образованием провести опрос среди родителей, чтобы определить потребность в таких группах. Прием детей будет осуществляться в соответствии со всеми нормами СанПиН и требованиями Роспотребнадзора, с применением «утренних фильтров».

«Хотелось бы успокоить работников системы образования: заработная плата и все социальные выплаты за это время будут сохранены в полном объеме. Кроме того, родителей очень волнует вопрос платы за детский сад. Для тех детей, которые будут посещать дошкольные учреждения в нерабочую неделю, стоимость услуг сохранится в том же объеме. Для тех, кто останется дома, учреждения обеспечат необходимый вычет по количеству пропущенных дней», — пояснила министр образования Светлана Трусенева.

С 6 апреля все образовательные учреждения вернутся в режим дистанционного обучения до особого распоряжения, обещают в региональном правительстве.

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