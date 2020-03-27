Премьер-министр поручил закрыть до лета дома отдыха, санатории и детские лагеря

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, санаториях и курортных организациях, в том числе детских лагерях. Соответствующий документ 27 марта опубликован на сайте федерального кабмина.

Согласно нормативному акту, ограничения будут действовать с 28 марта до 1 июня 2020 года. Отдыхающих должны перестать принимать пансионаты, санатории, детские лагеря и гостиницы, расположенные в российских курортах местного, регионального и федерального значения. Остановиться в них смогут только те, кто будет находиться в служебной командировке или поездке.

В отношении тех, кто уже там находится, Мишустин поручил «обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления».

Кроме этого, регионы должны рекомендовать гражданам воздержаться от туристических поездок. Субъекта также рекомендовано до 1 июня приостановить работу горнолыжных трасс и объектов массового отдыха на курортах.