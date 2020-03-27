Штраф за нарушение карантина может достигать 1 млн рублей

Штраф за нарушение карантина может достигать 1 млн рублей
Виталий Невар / Новый Калининград

Размер санкции за нарушение режима карантина в условиях угрозы распространения заболевания для граждан составит от 150 тысяч рублей до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст правительственных поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Как уточнили в издании, речь идет о штрафах в случае повторного нарушения санитарно-эпидемиологических норм, результатом которых стало причинение вреда здоровью человека или его смерть, но при этом не содержало уголовно наказуемого деяния.

Если гражданин впервые нарушил режим карантина, ему грозит штраф от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Должностные лица за такое правонарушение заплатят штраф от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, а юридическое лицо — штраф от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности сроком до 30 суток.

Эти поправки предлагается внести в статью 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Отмечается, что правительственные поправки затронут условия нарушения карантина именно со стороны незаболевших лиц. Инфицированных же граждан за повлекшее по неосторожности массовое заболевание может ожидать уголовная ответственность, однако этот законопроект депутаты будут рассматривать только на следующей неделе.

Напомним, в Калининградской области полиция задержала 10 нарушителей режима «домашнего карантина». В их отношении были составлены протоколы по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица».


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