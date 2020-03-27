Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по количеству зараженных коронавирусом
Виталий Невар / Новый Калининград
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В США выявлено 83 507 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Это больше, чем в КНР или Италии, «лидировавших» по количеству инфицированных до этого, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса.

Отмечается, что по состоянию на 3:00 по московскому времени, в Китае было зафиксировано 81 782 случая заражения инфекцией, а в Италии — 80 589 случаев.

По количеству жертв COVID-19 на первом месте по-прежнему остается Италия, где скончались 8 215 пациентов с коронавирусом. На втором месте находится Испания — на страну приходится 4 365 умершими при 57 786 инфицированных. В Китае умер 3 291 человек, в Соединенных Штатах — 1 209.

Глава США Дональд Трамп, анонсируя свой разговор с представителем Китая о пандемии коронавируса, поделился мнением, что большинство выявленных случаев заболевания в стране произошло из-за массового тестирования на COVID-19. Также он усомнился в официальной статистике по коронавирусу, которую до этого предоставили китайские власти.


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