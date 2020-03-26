Полиция вычислила еще 5 нарушителей «домашнего карантина» в области (видео)

Полиция вычислила еще 5 нарушителей «домашнего карантина» по коронавирусу. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг, 26 марта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.



За находящимися на самоизоляции лицами был установлен контроль, отметили в ведомстве. Однако 5 жителей области не стали выполнять установленные требования, из-за чего их привлекли к ответственности. В отношении всех нарушителей составили протоколы по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица». Ответственность предусматривает предупреждение и наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей. Как рассказали «Новому Калининграду» в пресс-службе, среди наиболее типичных нарушений режима самоизоляции — отсутствие дома, а также нахождение в общественном месте. «Одного калининградца пришлось ожидать у подъезда до позднего вечера. Другого мужчину искали и ждали с рыбалки сутки. Оба они на днях прилетели именно из тех стран, где больше всего носителей вируса», — описала процесс проверки находящихся на карантине горожан начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

За повторное несоблюдение режима изоляции всем нарушителям пообещали ужесточение санкций. Напомним, недавно полиция оштрафовала пятерых нарушителей «домашнего карантина» по коронавирусу.