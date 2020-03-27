У Льва Лещенко подтвердили коронавирус

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У 78-летнего певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главного врача медицинского комплекса в Коммунарке Дениса Проценко рассказал.

По его словам, артист поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. «После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии», — процитировали слова медика в издании.

За первые сутки врачи зафиксировали ухудшение состояния Лещенко — у него усилилась одышка и снизились показатели оксигенации крови. Эти симптомы стали поводом для принятия решение о переводе певца в реанимацию.

Сейчас он стабилен и не нуждается в дополнительном кислороде. «Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении», — заключил врач.


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