В Калининграде перенесли Международный экономический форум янтарной отрасли

В Калининграде перенесли Международный экономический форум янтарной отрасли
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде из-за коронавируса перенесли Международный экономический форум янтарной отрасли, рассказали «Новому Калининграду» в пятницу, 27 марта, в пресс-службе Янтарного комбината.

В предприятии отметили, что вместо назначенных сроков с 18 по 21 июня мероприятие пройдет с 3 по 6 сентября этого года. «В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире и трудно прогнозируемым развитием событий мы решили отказаться от проведения форума в июне», — следует из сообщения.

При этом место проведения форума не изменилось — организаторы сообщают, что мероприятие состоится в Театре эстрады «Янтарь-холл» в Светлогорске.


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