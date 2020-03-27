В ВОЗ рекомендовали сидящим дома маршировать на месте, медитировать и не пить алкоголь

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила советы для тех, кто вынужден оставаться дома из-за распространения коронавирусной инфекции в мире. Так, специалисты призывают больше двигаться, избегать сидения на одном месте и отказаться от спиртного, передает «Интерфакс».



«Даже в небольших помещениях хождение по периметру или марш на месте могут помочь вам оставаться активными. Если вам звонят, стойте или ходите по дому во время разговора, а не сидите. Если вы решили выйти на улицу, чтобы прогуляться или заняться спортом, убедитесь, что вы находитесь на расстоянии не менее 1 метра от других людей», — отмечается в рекомендациях.

В течение дня эксперты советуют делать небольшие разминки, танцевать, играть с детьми, заниматься уборкой дома или садовыми работами. Не стоит проводить много времени в сидячем положении: каждые 30 минут нужно вставать с места и двигаться.

«Рассмотрите возможность использования стола на высоких ножках, позволяющего работать в положении стоя или используйте в качестве подставок книги или другие приспособления. Во время отдыха в сидячем положении отдавайте предпочтение умственным видам деятельности, таким как чтение, настольные игры и паззлы», — следует из документа.

Также медики советуют глубокое расслабление как способ избежать стресса. «Медитация, глубокие вдохи и выдохи помогут вам сохранять спокойствие», — призывают эксперты ВОЗ.

Как отмечают врачи, важно помнить о необходимости правильно питаться и выпивать достаточное количество чистой воды, а не напитков с содержанием сахара. Также специалисты настаивает, что нужно ограничить или полностью отказаться от алкогольных напитков.