В России продажи лекарств за неделю увеличились на треть

В России продажи лекарств за неделю увеличились на треть
Виталий Невар / Новый Калининград
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Распространение коронавирусной инфекции в России стало причиной резкого увеличения спроса на ряд товаров за последние дни. Оказалось, что больше всего соотечественники интересовались фармацевтической продукцией, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование единой платформы автоматизации маркетинга Mindbox.

Как отметили в издании, продажи медикаментов увеличились почти на 30%. «Сильный рост произошел в фармацевтической индустрии. Всего за неделю количество онлайн-предзаказов, а также покупок в аптеках в среднем выросло на 29% (по сравнению с предыдущими тремя неделями). Средний чек увеличился в среднем на 14%. При этом больше покупок совершается в тех аптеках, которые лучше всего представлены в онлайн-формате — есть информация о наличии товара и расположении аптеки, есть возможность сделать предзаказ с доставкой в ближайшую аптеку», — следует из отчета. Показатель потребительской активности оценивался за период с 15 по 21 марта.

Как показывает статистика, сегмент «Финансы и займы» вырос по числу совершенных онлайн-заявок в среднем на 20%, однако сумма чека практически не изменилась. Также покупатели проявили интерес к категории «Техника и электроника» — количество заказов увеличилось в среднем на 12%, а средний чек вырос на 23%.

«Противоположная ситуация наблюдается в индустриях с основной долей бизнеса в офлайн. Значительно сократилось количество заказов в категории „Мода и одежда“ в среднем на 28% — средний чек не изменился. Количество офлайн-покупок детских товаров сократилось на 20%, при этом онлайн-заказы выросли на 30%», — отмечают эксперты.

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