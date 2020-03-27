Число заболевших коронавирусом в России превысило 1000 человек

За последние сутки в России подтверждено еще 196 случаев коронавируса в 16 регионах, общее число заболевших достигло 1036 человек, сообщает в пятницу, 27 марта, оперативный штаб по борьбе с COVID-19. За весь период зафиксировано 3 летальных случая, выздоровело 45 человек.
Распределение новых выявленных случаев по регионам:
Москва — 157
Республика Крым — 12
Московская область — 8
Волгоградская область — 3
Чеченская Республика — 2
Республика Мордовия — 2
Удмуртская Республика — 2
Самарская область — 2
Ивановская область — 1
Орловская область — 1
Тульская область — 1
Ярославская область — 1
Республика Дагестан — 1
Ростовская область — 1
Республика Татарстан — 1
Кировская область — 1
В Калининградской области новых случаев коронавируса не выявлено.
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