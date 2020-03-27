Счетная палата: в области жилье сиротам дают исключительно после решения суда

Из-за длительного ожидания реализации права на получение жилья дети-сироты в России по-прежнему вынуждены обращаться в суды. При этом в 12 субъектах РФ жилье сиротам предоставляется исключительно на основании судебных решений. К числу этих субъектов относится и Калининградская область. Об этом говорится в отчете о результатах проверки Счетной палаты РФ «Оценка выполнения поручений президента и правительства РФ, направленных на улучшение жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за период 2017–2019 годов».



«По итогам 2018 года из 25 тыс. человек, обеспеченных жилыми помещениями, 12,4 тыс. человек (или 49%) получили их на основании вступивших в силу решений судов. При этом в 12 субъектах Российской Федерации (14%) — Амурской, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Костромской, Новгородской, Смоленской, Омской, Саратовской областях, Республике Хакасия, Красноярском крае, Еврейской автономной области жилье предоставляется детям-сиротам исключительно на основании судебных решений», — говорится в отчете Счетной палаты РФ.