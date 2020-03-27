В Администрации президента РФ выявлены чиновники с подозрением на коронавирус

После первичного тестирования на коронавирус в администрации президента выявлены чиновники с подозрением на заболевание. Речь идет как минимум об одном случае. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника. При этом, по словам второго, коронавирус выявили у двоих человек.
Также два собеседника информагентства сообщили ,что еще один случай выявлен и в Управлении делами президента. Между тем пресс-секретарь Управделами Елена Крылова заявила РБК, что ей об этом ничего не известно. В УДП соблюдаются все необходимые меры предосторожности, которые предписаны Роспотребнадзором, подчеркнула Крылова.
После первичного тестирования на коронавирус в администрации президента выявлены чиновники с подозрением на заболевание. Речь идет как минимум об одном случае. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника. При этом, по словам второго, коронавирус выявили у двоих человек.
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