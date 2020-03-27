Заливатский попросил туристов не приезжать в Янтарный в нерабочую неделю (видео)

Заливатский попросил туристов не приезжать в Янтарный в нерабочую неделю (видео)
Алексей Заливатский. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава администрации Янтарного Алексей Заливатский попросил туристов пока не приезжать на отдых в муниципалитет. Свое видеобращение сити-менеджер опубликовал на личной странице в Facebook.

По словам чиновника, накануне он заезжал в местную гостиницу, чтобы узнать, какова ее наполняемость на ближайшую нерабочую неделю, и «понял, что люди решили, что эти дни не для самоизоляции, а для того, чтобы рвануть к морю». Заливатский уверяет, что даже жители других регионов приобрели билеты и забронировали номера в отеле.

«В этот момент стало понятно, что надо выбирать: либо туристическая активность, либо здоровье и жизни нашего населения Янтарного. Особо тут не приходится выбирать, поэтому, конечно, я попрошу всех, кто уже приобрел билеты и кто решил приехать в эти выходные в Янтарный, остаться дома. Мы очень просим дать нам шанс остаться здоровыми. <...> В ближайший месяц, может чуть больше, не приезжайте к нам», — заявил Заливатский. 

Глава администрации добавил, что все туристические объекты в Янтарном «мы закрываем», но он направит предпринимателям письма с указанием, на какую господдержку они могут рассчитывать  

Опубликовано Алексеем Заливатским Пятница, 27 марта 2020 г.

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