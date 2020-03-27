ЦГКБ Калининграда становится резервной для больных коронавирусом, пациентов переводят

Центральная городская клиническая больница Калининграда на ул. Летней становится резервным пунктом для приема больных коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 27 марта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Больница является резервным пунктом приема больных с коронавирусной инфекций и пневмониями. Врачи и пациенты будут переведены в БСМП и Калининградскую областную клиническую больницу в соответствии с маршрутизацией. Работа по информированию об этих изменениях проводится в учреждении», — сообщили в правительстве.
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