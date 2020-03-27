В супермаркетах области делают разметку, чтобы люди стояли дальше друг от друга

В супермаркетах области делают разметку, чтобы люди стояли дальше друг от друга
"Спар-Калининград"
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В калининградских супермаркетах торговой сети «Спар» делают напольную разметку в прикассовой зоне, чтобы люди стояли друг к другу не ближе одного метра. Об этом «Новому Калининграда» сообщил замглавы торговой сети Алексей Елаев.

«Мы стараемся идти на опережение, так как работаем по методикам и рекомендациям SPAR International, ранее отработанным на СПАР-Китай во время эпидемии», — отметил Елаев.

Как отметили в торговой сети, магазины обклеиваются метками со среды и полное оформление разметки во всех магазинах должно быть завершено к вечеру пятницы.

Разметка должна позволить снизить риск распространения коронавирусной инфекции.



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