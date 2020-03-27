Эпидемиологи призывают не водить детей на детские площадки

Эпидемиологи призывают не водить детей на детские площадки
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Ведущие экономисты: в РФ надо ввести жесткий карантин вместо нерабочей недели
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

Детей лучше не водить гулять на детские площадки и в другие многолюдные места, пока не спадет эпидемия коронавируса. Такую информацию публикует «Интерфакс» со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологи Роспотребнадзора, врача-инфекциониста Татьяну Руженцову.

«Если очень тяжело, допустим, ребенку сидеть дома, то выйти погулять можно, но только в тех местах, где нет других детей, где не будет общения, где нет вероятности подхватить эту инфекцию», — сказала она.

Тем, кто планирует прогулку вне дома, специалист порекомендовала надеть маску сразу перед выходом. После возвращения в квартиру нужно не только тщательно вымыть и обработать антисептиком руки, но и умыться и прополоскать нос и рот. Она уточнила, что сначала следует обработать руки антисептиком, а потом снимать одежду.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать (1)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter