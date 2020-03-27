Эпидемиологи призывают не водить детей на детские площадки

Детей лучше не водить гулять на детские площадки и в другие многолюдные места, пока не спадет эпидемия коронавируса. Такую информацию публикует «Интерфакс» со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологи Роспотребнадзора, врача-инфекциониста Татьяну Руженцову.

«Если очень тяжело, допустим, ребенку сидеть дома, то выйти погулять можно, но только в тех местах, где нет других детей, где не будет общения, где нет вероятности подхватить эту инфекцию», — сказала она.

Тем, кто планирует прогулку вне дома, специалист порекомендовала надеть маску сразу перед выходом. После возвращения в квартиру нужно не только тщательно вымыть и обработать антисептиком руки, но и умыться и прополоскать нос и рот. Она уточнила, что сначала следует обработать руки антисептиком, а потом снимать одежду.