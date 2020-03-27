Ведущие экономисты: в РФ надо ввести жесткий карантин вместо нерабочей недели

Ведущие российские экономисты требуют ввести жесткий карантин вместо нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным. Заявление ученых опубликовано в фейсбуке профессора Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константина Сонина, пишет в пятницу Meduza.

По мнению экономистов, россияне воспримут неделю выходных как каникулы, что приведет к дальнейшему распространению коронавируса. «Эта ошибка уже была допущена месяц назад в Италии», — сказано в заявлении.

Экономисты также указывают, что государству сейчас необходимо масштабно поддержать экономику, банки и граждан на общую сумму в 5-10 триллионов рублей. Кроме того, эксперты призвали поддержать медиков, провести массовое тестирование на коронавирус, обеспечить доступность продовольствия и лекарств и отменить продуктовые контрсанкции.

Обращение уже подписали 14 экономистов, преподающих в разных университетах мира. Среди них профессор парижского университета Sciences Po Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская, профессор экономики Принстонского университета Олег Ицхоки.