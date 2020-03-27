Тест на коронавирус с начала пандемии сдали более 3 тыс. калининградцев

Тест на коронавирус с начала пандемии сдали более 3 тыс. калининградцев
Виталий Невар / Новый Калининград
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За сутки на наличие коронавирусной инфекции обследовали 287 жителей региона. Общее количество людей, прошедших тест, увеличилось до 3041. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1575 человек (накануне было 1471). У одного из калининградцев, находившихся на обсервации в «Парусах надежды» закончился двухнедельный карантин, поэтому количество находящихся там снизилось до 21.

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