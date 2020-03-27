Мишустин потребовал ввести жесткие московские ограничения по всей России

Мишустин потребовал ввести жесткие московские ограничения по всей России
Виталий Невар / Новый Калининград
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Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал в пятницу распространить жесткие ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений на все регионы РФ в период с 28 марта по 3 апреля. Об этом он заявил, выступая на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, сообщает ТАСС.

«Эти решения, безусловно, жесткие, и я хочу обратиться к гражданам нашей страны: отнеситесь к ним серьезно и ответственно, — сказал Мишустин. — Возможно, в эти дни вы планировали посетить торгово-развлекательный центр, отпраздновать какую-то знаменательную дату, сходить в кафе, поехать на лечение или отдых, но важно понимать: как правило, новый вирус привозят из поездок или заражаются им в людных местах».

Ранее в Москве был введен недельный запрет на любую розничную торговлю, за исключением аптек, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.

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