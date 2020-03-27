В Минпросвещения сообщили об изменении сроков проведения ЕГЭ

В Минпросвещения сообщили об изменении сроков проведения ЕГЭ
Виталий Невар / Новый Калининград
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Министерство просвещения России перенесло сроки проведения выпускных экзаменов из-за пандемии коронавируса, передает «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы министерства Сергея Кравцова.

«В связи с эпидемиологической обстановкой переносятся сроки проведения Единого государственного экзамена и Основного государственного экзамена. ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для 9 классов — с 9 июня. Соответственно сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время»,— рассказал он.

Вчера в областном министерстве образования рассказали о новых условиях сдачи ЕГЭ и ВПР. Так, сроки проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020 году до 25 мая, школы теперь могут самостоятельно определять их график. Кроме того, изменились сроки сдачи досрочного экзамена ЕГЭ и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.


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