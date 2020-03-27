В Литве жертвами коронавируса стали уже пять человек

В Литве зафиксировали уже пятый случай смерти от коронавирусной инфекции COVID-19. Пациент умер в Клайпеде, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Литва.



«Министерство здравоохранения Литвы сообщило о пятой смерти в республике от коронавируса. Пациент умер в больнице Клайпедского университета. Он находился в группе риска», — сообщает Sputnik.

Вчера количество жителей Литвы, умерших от коронавируса, выросло до четырёх человек. До этого от инфекции скончались три человека в Укмергском районе.