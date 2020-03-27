В кабинете губернатора Антона Алиханова идет «плановый ремонт»

В кабинете губернатора Калининградской области Антона Алиханова идет ремонт. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в пятницу, 27 марта, сообщил источник.
«Алиханов ремонт в кабинете затеял, переехал со второго этажа на третий. Работы там в разгаре», — сообщил источник.
Глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков пояснил корреспонденту «Нового Калининграда», что ремонт «плановый», поэтому глава региона временно разместился в новой приемной. «На работу губернатора это никак не влияет», — сообщил Лысков.
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