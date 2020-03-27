20% заболевших коронавирусом россиян заразились в РФ, а не за рубежом

20% заболевших коронавирусом россиян заразились в РФ, а не за рубежом
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из числа заболевших коронавирусом россиян 20% не выезжали за границу, они заразились уже в стране посредством контактов с другими зараженными людьми. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных, 20% — это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали», — сказала она.

По словам Поповой, взрывного роста в России не наблюдается, а ситуация «развивается пока достаточно спокойными темпами». Она уточнила, что у 72% заболевших наблюдаются острые респираторные вирусные инфекции, у 18% болезнь проходит бессимптомно, и только у 10% зараженных пневмония.

«Из 15 тыс. контактных, которых мы пронаблюдали, остаются под наблюдением 10 тыс., пять тысяч благополучно прошли этот период, обследованы и на сегодняшний день абсолютно здоровы»,— заявила глава Роспотребнадзора.


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