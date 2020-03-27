Бабура объяснила, почему прилетающих не проверяют на коронавирус прямо в аэропорту

Бабура объяснила, почему прилетающих не проверяют на коронавирус прямо в аэропорту
Виталий Невар / Новый Калининград
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На наличие коронавирусной инфекции в регионе обследуют тех, кто имеет клинические или эпидемиологические показания. Об этом в эфире телеканала «Каскад» сообщила главный сатинартый врач области Елена Бабура.

По ее словам, к клиническим показаниям в первую очередь относится пневмония. «Мы обязательно всех абсолютно, не только тех, которые поступают на стационарное лечение, но и тех, кому ставится диагноз такой на амбулаторном лечении, обследуем на коронавирусную инфекцию», — отметила Бабура. Также тесты делают тем, чьи симптомы «врача насторожили».

Кроме того, обследуются все калининградцы, приехавшие из-за рубежа. Причем порядок их лабораторного исследования изменен, от тестирования в аэропорту решено было отказаться из-за низкой эффективности тестов.

«К сожалению, вирус и здесь обманул. Потому что при нахождении на высоте слизистые наши пересыхают. И если сразу после того, как человек сошел с самолета, его обследовать на коронавирусную инфекцию, то этот анализ может быть неинформативен. Поэтому эти сроки перенесли и сейчас это 10-й день после возвращения из любой страны мира на территорию РФ», — отметила глава областного Роспотребнадзора.

Также тесты делают всем, кто контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией и тем, кто находится под медицинским наблюдением в связи с подозрением на коронавирус.

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