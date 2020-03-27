В Калининградской области закрывают всё, кроме продуктовых магазинов и аптек

На неделю в Калининградской области приостанавливается работа всех общественных заведений, включая торговые центры и общепит. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, постановление о внесении изменений подписано губернатором Антоном Алихановым в пятницу, 27 марта.

С полуночи 28 марта по 5 апреля временно приостанавливается работа кинотеатров и театров, парков культуры и отдыха, зоопарков, ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат. Также запрет на работу касается развлекательных центров, библиотек, спортивных комплексов, клубов и секций, художественных, театральных студий, учреждений дополнительного образования, иных досуговых заведений для детей и взрослых вне зависимости от формы собственности.

Останавливается работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, оказывающих подобные услуги, оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих помощи в экстренной и неотложной форме.

В регионе закрываются торговые центры и объекты розничной торговли. Запрет не распространяется на аптеки, магазины продовольствия и первой необходимости, продажу дистанционным способом с условием доставки.

Кроме того, закрываются рестораны, кафе, столовые, бары, буфеты, закусочные и иные предприятия общественного питания, а также объекты розничной торговли непродовольственными товарами, за исключением доставки заказов дистанционным способом с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Также на неделю вводится ограничение на курение кальянов в любых общественных местах.

До 1 июня отменяется бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах в курортных городах. Дополнительно сегодня будет принято решение о возможности деятельности объектов размещения постояльцев, расположенных в приморской зоне.

«В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, будут обеспечены условия для их самоизоляции и проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления», — отмечается в релизе.

Ограничивается работа МФЦ. Будут предоставляться государственные и муниципальные услуги, которые могут осуществляться только в помещениях и только после предварительной записи.

«Обращаюсь к каждому жителю Калининградской области. Главное сейчас для нас, чтобы вы были здоровы. Для этого задействовано очень много ресурсов. Прошу вас потратить эту нерабочую неделю на самое важное — общение со своими родными и близкими. Откажитесь от посещения массовых мест и туристических поездок. Оставайтесь дома и будьте здоровы», — подчеркнул глава региона Антон Алиханов.

Контроль за соблюдением новых норм постановления возложен на органы местного самоуправления, УМВД, Роспотребнадзор и Росгвардию по Калининградской области. Постановление вступает в силу с 27 марта.