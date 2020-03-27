В Калининградской области в 2019 году диагностировали рак у 4499 человек

В Калининградской области в 2019 году диагноз онкология поставлен 4499 пациентам. Показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями на 100 000 населения области составил 448,92, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Чаще всего в регионе диагностируют рак молочной железы — 13,53% (523 случая); другие злокачественные новообразования кожи (без меланомы) — 13,45 % (520 случаев); ЗНО трахеи, бронхов, легкого — 7,01% (271 случай); рак ободочной кишки — 6,96% (269 случаев) и предстательной железы — 6,34% (245 случаев).

Злокачественными новообразованиями чаще заболевают женщины. По статистике их доля составляет 58,0%, мужчин — 42,0%. Среди детей от 0 до 14 лет заболеваемость низкая — 0,58% (26 случаев), в возрасте от 0 до 17 лет — 0,69% (31 случай). Большая доля людей, у кого диагностируют рак, относится к возрастной группе от 55 лет и старше — 80,0% (3600 случаев).

В Роспотребнадзоре уточняют, что решающая роль в снижении заболеваемости и смертности — в ранней диагностике заболевания. Для этого проводится диспансеризация определенных групп населения.