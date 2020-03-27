На Куршской косе с 28 марта закрыты все объекты массового посещения

Куршская коса закрывает объекты массового посещения. Мера вводится с 28 марта по 5 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией в России и мире, сообщают «Новому Калининграду» в пресс-службе национального парка.

Уточняется, что временно закрыт Визит-центр парка (включая территорию под открытым небом), приостановлен прием туристических и экскурсионных групп, закрываются кафе, рестораны и сувенирные лавки. До 1 июня 2020 года прекращается бронирование мест, прием и размещение в гостиницах, на турбазах и в гостевых домах, расположенных на Куршской косе.

«Воздух Куршской косы несомненно является целебным, но он может стать и губительным, если мы не ограничим контакты друг с другом, поэтому прошу в этот опасный период воздержаться от поездок в национальный парк», — сказал директор национального парка Анатолий Калина.