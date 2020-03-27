Минобрнауки: приемную кампанию в вузах, скорее всего, перенесут

В Министерстве науки и высшего образования обсудят перенос сроков приемной кампании в вузах после каникул. Скорее всего, такое решение будет принято, сказал «Интерфаксу» глава ведомства Валерий Фальков.

«Я думаю, что в этом году мы должны будем готовиться к тому, что зачислять мы будем позднее, и нам важно будет посмотреть... Учебный год должен начаться с первого сентября, но пока все идет к тому, что если вот спрогнозировать, как будут развиваться события для нас, то один из базовых сценариев — это все-таки небольшое смещение по срокам, по крайней мере, зачисления и, соответственно, вступительных испытаний», — уточнил он.

Вузы, по действующему законодательству, должны начать прием документов не позднее 20 июня. В июле чаще всего организуются вступительные испытания и проводится обработка документов. После этого следуют две волны зачисления: в конце июля и в начале августа.