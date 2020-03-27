Горсовет Калининграда на полгода отсрочил для бизнеса плату за аренду

Горсовет Калининграда на полгода отсрочил для бизнеса плату за аренду
Виталий Невар / Новый Калининград
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Горсовет Калининграда в связи со сложной экономической ситуацией из-за коронавируса решил на полгода отсрочить для бизнеса оплату за аренду муниципальных земель и собственности. Голосование прошло в пятницу, 27 марта, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Как пояснил глава горсовета Андрей Кропоткин, оплата переносится на осень 2020 года. «Первое — аренда муниципальных земель, — заявил депутат. — Оплата, которая должна была быть произведена 1 апреля, она переносится до 10 октября. То есть это шесть месяцев. То же самое по аренде муниципальной собственности. Вся оплата, которая должна была быть до 31 мая, переносится на 10 октября. То же самое с НТО (нестационарные торговые объекты — прим. «Нового Калининграда»).

Кропоткин не смог сказать, какая сумма выпадает из бюджета, но горадминистрация вынуждена будет брать кредиты в банках. «Я не могу вам эту сумму сказать, но она немаленькая». — добавил председатель горсовета.

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